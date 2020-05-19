Под Омском подростка убило молнией

Следственный комитет начал проверку по факту несчастного случая в Исилькульском районе Омской области, где погиб 15-летний подросток.

По предварительным данным, вчера вечером школьник, проживающий в деревне Рославка, пошел в поле встречать с пастбища корову. В это время на улице шел дождь с грозой. Молния ударила прямо в мальчика.

- Находившиеся неподалеку односельчане и фельдшер пытались оказать ему первую медицинскую помощь, но спасти подростка не удалось, - сообщает СУ СК по Омской области.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.