МЧС приступает к массовой дезинфекции соцобъектов в Дагестане

Сегодня автоколонны Донского и Ногинского спасательных центров выдвинулись в Дагестан из Ростова-на-Дону и Ногинска с необходимым для работ оборудованием, - сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС республики.

Всего в работе задействовано 140 человек личного состава и 26 единиц техники.

Напомним, что вчера Владимир Путин на видеосовещании с руководством и представителями общественности Дагестана поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории кавказского региона, обратив особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей.

"Специалисты МЧС России будут проводить масштабную дезинфекцию лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры", - рассказали в региональном МЧС.