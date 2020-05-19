В школах Чечни отменили последний звонок и выпускные вечера

В Чеченской Республике решили отменить последний звонок и выпускные вечера из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом во вторник сообщили в республиканском министерстве образования и науки.

Как говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Instagram, приказ министра Идриса Байсултанова касается как школ, так и профессиональных образовательных организаций, то есть колледжей, техникумов и училищ.

- Такое решение принято в соответствии с указом Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 66 "О неотложных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории ЧР", - заявили в региональном министерстве.

Напомним, сейчас в Чечне постепенно снимают режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса. В три этапа регион должен вернуться к привычной жизни. Сейчас запущен первый из них.

Между тем, ранее Минпросвещения России рекомендовало регионам провести последний звонок и выпускные вечера в режиме онлайн.