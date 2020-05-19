Врачи рассказали, как в Осетии выздоровел младенец с COVID-19

В Северной Осетии произошел уникальный случай - выздоровел младенец, родившийся с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Об этом сообщили в пресс-службе минздрава республики.

О рождении малыша "РГ" уже писала ранее. Теперь стала известна его дальнейшая судьба.

Мальчик появился на свет 17 апреля. У его 30-летней мамы это был третий ребенок в семье. При этом у женщины на поздних сроках беременности обнаружили коронавирус. Первичный тест был подтвержден в референс-центре в Москве. Однако у самой будущей мамы вирус протекал почти без симптомов. Ребенок родился здоровым и крепким, весом 4200 граммов. У него тоже обнаружили коронавирус. После этого мама с сыном были помещены в отделение коронавирусной инфекции Республиканской детской клинической больницы.

У ребенка вирус COVID-19 протекал совершенно без симптомов, и малыш не доставил хлопот врачам. Спустя время у мамы и новорожденного три раза с интервалом в несколько суток брали анализы на коронавирус - и все они показали отрицательный результат.

- С медицинской точки зрения эта ситуация достаточно легко объясняется, - рассказала по телефону корреспонденту "РГ" заведующая отделением коронавирусной инфекции ГБУЗ "Республиканская детская клиническая больница" Эмилия Хаматова, которая занималась лечением ребенка. - Дело в том, что у новорожденных детей практически отсутствуют рецепторы клеток ангиотензин-2, к которым крепятся пепломеры бактерий коронавируса. То есть, образно говоря, бактерии COVID-19 не могут зацепиться за клетки в организме ребенка. Эти рецепторы клеток ангиотензин-2 появляются у человека только в подростковом возрасте - примерно в 12 лет. С течением времени их становится больше. Особенно много - у людей в пожилом возрасте. Вот почему пенсионеры находятся в группе риска. Но важно также, насколько сильная атака вируса была. Какое количество бактерий попало в человека. Если это небольшой объем, то молодой организм, даже новорожденного, вполне может с ним справиться и перенести болезнь без симптомов.

Сейчас мама и ее ребенок уже выписаны из больницы и оба чувствуют себя хорошо.

В Северной Осетии на сегодняшний день выявлено 2242 случая коронавируса. 1105 человек выздоровели, 15 умерли. На самоизоляции под медицинским наблюдением остается 1671 человек.