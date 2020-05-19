В Петербурге откроют представительство Хошимина

- Отношения между Россией и Вьетнамом всегда строились на традициях крепкой дружбы и взаимопомощи, - отметил Александр Беглов. - Мы гордимся тем, что Петербург занимает важное место в сотрудничестве наших стран. Можно с уверенностью сказать, что интенсивность контактов и масштаб наших совместных проектов вышли на новый качественный уровень.

По словам губернатора, с 2018 года в Петербурге проводились торжественные мероприятия, приуроченные к 19 мая - дню рождения Хо Ши Мина. В нынешнем же году из-за пандемии было решено провести конференцию в режиме онлайн.

Говоря о взаимодействии с вьетнамскими коллегами, Александр Беглов, в частности, рассказал о том, что в мае 2018 года отмечалась 95-я годовщина первого прибытия Нгуен Ай Куока (Хо Ши Мина) в Санкт-Петербург. В ноябре того же года в Петербурге прошел Первый Российско-вьетнамский молодежный форум. В 2019 году в рамках проекта "Духовное наследие Хо Ши Мина. 50 лет спустя" состоялся целый ряд значимых событий, среди них крупная конференция, посвященная первому президенту Вьетнама. В феврале 2020 года северную столицу посетил министр национальной обороны Вьетнама Нго Суан Лить.

Александр Беглов поблагодарил Чрезвычайного и Полномочного Посла Вьетнама Нго Дык Маня за поддержку начинаний Петербурга. В том числе речь идет об открытии в северной столице памятника Хо Ши Мину.