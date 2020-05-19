На Кубани возбудили первое в РФ дело о невыплате надбавок медикам

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, которые оказываю помощь пациентам с выявленной коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе СУ СКР по Кубани.

Сообщается что Следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю по результатам проведенной доследственной проверки о невыплате медицинским работникам стимулирующих выплат за особые условия труда в период распространения коронавирусной инфекции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ ("Халатность").Оно стало первым подобным в России.

Как известно, в минувшую субботу в соцсетях появилось видеообращение сотрудников "скорой помощи" города Армавира. В них они выразили недовольство невыплатой доплат за работу в условиях пандемии COVID-19.

По данным следствия, нарушение прав сотрудников ГБУЗ "Городская больница города Армавира" на своевременное и в полном объеме получение стимулирующих выплат в условиях работы по оказанию помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и группам риска заражения COVID-19, стало возможным из-за допущенной руководством лечебного учреждения халатности.

По решению главы СКР по краю Вадима Бугаенко, уголовное дело передано для дальнейшего расследования во второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР.

Сейчас по нему по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Кстати

Губернатор Вениамин Кондратьев также поручил минздраву Кубани досконально проверить все выплаты медикам за работу с больными, инфицированными COVID-19.