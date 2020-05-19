Новый водовод для Симферополя достроят к началу июня

До начала июня в рамках федеральной целевой программы развития Крыма планируется завершить строительство нового водовода от Ивановского водозабора до Симферополя. В оборот планируется включить пять дополнительных скважин на Ивановском водозаборе. Об этом сообщила вице-премьер Совета министров РК Юлия Жукова.

- К сегодняшнему дню подрядчик смонтировал большую часть из необходимых 3700 погонных метров, оставшиеся порядка 900 метров трубы планируется завершить до начала июня, - уточнила Жукова. - Планируется замена изношенных участков разводящих сетей и перенаправление части воды, поднимаемой на других водозаборах.

При прокладке нового водовода используются современные технологии сварки: на трубе диаметром 800 миллиметров с толщиной стенки 38 миллиметров сварочный шов создают всего за семь-восемь минут.

По информации из Федерального агентства водных ресурсов, подключение к действующей схеме водоснабжения Симферополя дополнительных мощностей Вилинского и Ивановского подземных водозаборов, капремонт Межгорного водовода, а также строительство перемычки от резервуаров чистой воды до Аянского водовода даст столице полуострова дополнительно 57 тысяч кубометров воды в сутки. К слову, сейчас Симферополь ежедневно потребляет около 150 тысяч кубов воды. С Вилинского водозабора каждые 24 часа планируется перебрасывать от 20 до 30 тысяч кубометров воды, с Ивановского - 20 - 27 тысяч. Работы общей стоимостью 637 миллионов рублей проведут за счет средств республиканского резервного фонда с последующим возмещением из резервного фонда правительства РФ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что запасов воды в водохранилищах, что питают крымскую столицу, хватит до середины лета. При этом он не исключил в случае необходимости подачу воды по графику. Чтобы избежать этого, как никогда актуально экономное использование воды и сохранение имеющейся. Но, по данным Росводресурсов, состояние сетей водоснабжения в РК по-прежнему остается критическим: износ водопровода составляет 65 процентов, очистных сооружений и запорно-регулирующих механизмов - 74. Из-за этого потери в сетях достигают 50-70 процентов, из которых на внутридомовые приходится порядка 18-27 процентов.

Параллельно министерство ЖКХ и ГУП "Вода Крыма" разработали и утвердили инвестпрограмму до 2024 года, которая предусматривает модернизацию изношенных водопроводных сетей. На нее из федерального бюджета будет потрачено 1,5 миллиарда рублей. Из 6914 километров водопроводных сетей, которые сейчас находятся на балансе ГУП РК "Вода Крыма", 3954 километра в изношенном состоянии. В 2019 году в рамках производственной программы предприятия (за счет собственных средств) заменено 41,5 километра водопроводных сетей. В 2020-м на эти же цели предусмотрено около 146 миллионов рублей - заменят около 50 километров сетей.