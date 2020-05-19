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19.05.2020 12:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело в отношении задержанного на Дону районного прокурора

Текст: Николай Грищенко

Сотрудники СК России возбудили уголовное дело в отношении задержанного при получении 1,1 миллиона рублей прокурора Пролетарского района Ростовской области. Подполковника юстиции подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Фото: Севприроднадзор
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Как сообщает пресс-служба Следственного комитета региона, офицер, действуя через посредника, получил взятку в сумме 1,1 миллион рублей. За эти деньги прокурор обещал не предпринимать меры реагирования по одному из материалов процессуальной проверки.

Оперативные сотрудники ФСБ при участии органов прокуратуры задержали подозреваемого с поличным.

Уголовное дело также возбуждено и в отношении 55-летнего жителя Ростовской области. Его подозревают в посредничестве при получении взятки.

"Сотрудники СК выполняют следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе СКР.

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