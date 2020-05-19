В Крыму упростят выплаты детям с украинскими свидетельствами о рождении

Дети с украинским свидетельством о рождении получат в Крыму все выплаты, положенные в период ограничений из-за COVID-19. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции.

По его словам, в соцсетях крымчане жалуются на сложности с подачей заявлений на пособие на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей через сайт Госуслуг из-за украинского свидетельства о рождении ребенка. Сбой происходит, потому что что номера украинских документов не всегда идентифицируются при проверке электронной системой, хотя министерство юстиции Крыма передало всю базу ЗАГС Пенсионному фонду.

Глава республики поручил упростить схему подачи заявлений, чтобы избежать очередей в отделениях пенсионного фонда.

- Любовь к регламентам, к тому, что нужно лично прийти и написать заявление и принести справки, просто неистребима. Пересматриваем все, смотрим, как упростить ситуацию, - сказал Аксенов.

Как сообщалось ранее, в республике единовременную региональную выплату в размере 10 тысяч рублей получат также на детей в возрасте от 16 до 18 лет.