Новости

Жители Урала смогут увидеть Меркурий в паре с Венерой 13:20
Жителю Вологодской области грозит до 20 лет за поджог пенсионера 13:19
Стало известно, какие объекты первыми продезинфицирует МЧС в Дагестане 13:18
В Совфеде предлагают повысить возраст продажи алкоголя до 21 года 13:17
Врачи установили, почему коронавирус не оставляет шансов курильщикам 13:13
В Казани накажут сотрудницу полиции, выписавшую штраф без маски 13:09
Мишустин выписан из больницы и приступил к работе 13:01
Выпуск Kia Sportage нового поколения перенесен на 2021 год 13:01
В Иркутской области скончался вахтовик с COVID-19 12:55
В Прикамье число погибших пациентов с COVID-19 выросло до 32 12:54
В Москве растет число машин на дорогах и пассажиров в городском транспорте 12:49
Сборы кинотеатров в России в 2019 году стали рекордными 12:49
В Смоленске задержан начальник исправительного центра ФСИН 12:47
На Урале оштрафовали организатора вечеринки во время самоизоляции 12:46
В ГД внесены поправки о наказании за преступления против пенсионеров 12:43
В Крыму коронавирус обнаружили у водителя скорой помощи 12:39
СК возбудил дело в отношении задержанного на Дону районного прокурора 12:34
Мини-экскурсии по музеям проекта "Москвастобой" посмотрели 12 млн раз 12:26
Появились подробности о пятом "Крике" 12:22
Лукашенко призвал ЕАЭС к консенсусу по ценообразованию на транспортировку газа 12:17
Полиция конфисковала Mercedes через час после покупки 12:15
В Москве и Подмосковье заработала ночная доставка продуктов 12:11
Легендарный рестлер пропал без вести во время купания в океане 12:11
В Крыму упростят выплаты детям с украинскими свидетельствами о рождении 12:10
В Петербурге пресекли вывоз за рубеж 3,5 миллиона перчаток 12:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно утилизировать маски и перчатки
Как правильно утилизировать маски и перчатки
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
19.05.2020 12:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму упростят выплаты детям с украинскими свидетельствами о рождении

Текст: Юлия Суконкина

Дети с украинским свидетельством о рождении получат в Крыму все выплаты, положенные в период ограничений из-за COVID-19. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции.

В Крыму возникли сбои с выплатами на детей из-за украинских документов

По его словам, в соцсетях крымчане жалуются на сложности с подачей заявлений на пособие на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей через сайт Госуслуг из-за украинского свидетельства о рождении ребенка. Сбой происходит, потому что что номера украинских документов не всегда идентифицируются при проверке электронной системой, хотя министерство юстиции Крыма передало всю базу ЗАГС Пенсионному фонду.

Глава республики поручил упростить схему подачи заявлений, чтобы избежать очередей в отделениях пенсионного фонда.

- Любовь к регламентам, к тому, что нужно лично прийти и написать заявление и принести справки, просто неистребима. Пересматриваем все, смотрим, как упростить ситуацию, - сказал Аксенов.

Как сообщалось ранее, в республике единовременную региональную выплату в размере 10 тысяч рублей получат также на детей в возрасте от 16 до 18 лет.

Общество Семья и дети Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин напомнил о разрушительных последствиях попустительства национализму
В ГД внесены поправки о наказании за преступления против пенсионеров
В Минздраве озвучили прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Сенатор: Японские политики оказались жертвами самообмана в вопросе Курил
За сутки в России подтверждено 9263 случая COVID-19 в 83 регионах
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ