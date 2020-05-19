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19.05.2020 17:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни правительственных иномарок

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС - 2020 приобрело правительство Южного Урала. Общая стоимость скрытого в лесу автопарка - около 120 миллионов рублей, сообщил во вторник челябинский портал 74.ru.

Фото: Пресс-служба Toyota
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По словам источников издания, машины представительского класса стоят под открытым небом уже несколько месяцев. "Часть из них перегнали с улицы Лесопарковой, а часть совсем новые, их купили специально под саммиты".

По данным портала, автомобили осенью прошлого года приобрело областное государственное казенное учреждение "Комбинат транспортного обеспечения" для саммитов ШОС и БРИКС, который должен был пройти в Челябинске.

По требованиям тендера, все автомобили выкрашены в черный "металлик", оснащены 181-сильным мотором и автоматической коробкой передач. Кроме того, судя по конкурсной документации, они должны иметь черный кожаный салон, датчик дождя, камеру заднего вида, подогрев сидений и солнцезащитные шторки. Каждый Toyota Camry обошелся бюджету региона в 1,97 миллиона рублей.

В правительстве региона приобретение новых иномарок объяснили необходимостью замены выработавших свой ресурс машин.

"Около 50 процентов автопарка - автомобили с пробегом более двухсот тысяч километров, старше десяти лет. Затраты на их ремонт и содержание сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость этих автомобилей, - пояснили порталу в администрации. - Территория в районе озера Смолино принадлежит управлению делами правительства Челябинской области, нахождение на ней автомобилей связано с имеющейся там возможностью расположения автомобилей на охраняемой стоянке".

Добавим, что в прошлом году принято решение о переносе большей части мероприятий саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.

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