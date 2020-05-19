Ученый прокомментировал видео с болидом в Сибири

Профессор УрФУ и глава метеоритных экспедиций Виктор Гроховский прокомментировал возможность поисков и исследования болида, замеченного в Канске Красноярского края.

- На видео запечатлен не метеорит, а болид, огненный шар. Записи, которые есть, показывают, что он ушел в район гор и тайги, в дебри Саянов, - рассказал ученый "РГ". - По этому признаку искать его бесполезно, даже если бы удалось точно локализовать район приземления.

Виктор Гроховский отметил, что видел самый первый снимок: болид небольшой, его размер не больше метра.

- Если бы были хорошие видеозаписи, можно было говорить о том, долетел ли он до земли, или нет, но пока таких нет. Должны быть еще какие-то дополнительные сведения, чтобы говорить подробнее об этом объекте, - сказал профессор и отметил, что опубликованные записи - настоящие.

Явление наблюдали в ночь на вторник. Согласно данным, опубликованным вместе с записью падения, болид был замечен также в Курагинском, Минусинском, Каратузском районах. Во время падения очевидцы слышали хлопок.

Справка "РГ"

Болид - очень яркий метеор, его видимость больше Венеры. Это огненный шар, за которым тянется дымный хвост. Полет его может сопровождаться громоподобным звуками, а завершаться взрывом, и иногда - выпадением метеоритов (космических объектов или фрагментов, которые сумели "пережить" полет через атмосферу и упали на землю).