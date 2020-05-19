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19.05.2020 17:41
Рубрика: Экономика

Решетников заявил о начале восстановления экономики России

Текст: Елена Манукиян
Уровень инфляции по итогам года не превысит 4 процентов, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы во вторник, 19 мая.
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

По его словам, ситуация на ценовом и потребительском рынке на сегодняшний день стабильна, а заметный ранее девальвационный эффект исчерпан.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Цифры последних дней показывают, что динамика пошла вверх, экономика начала восстанавливаться", - подчеркнул Решетников, отметив, что ограничительные меры, введенные в России, имели "яркий антиинфляционный эффект".

По словам министра, все принимаемые сегодня меры направлены на восстановление экономики. "То есть, делается все для того, чтобы восстановить занятость, доходы людей, инвестиции", - сказал он. При этом, Решетников отметил, что потребуется время и усилия. Прогноз о поэтапном восстановлении экономики будет представлен в правительство в среду, следует из его выступления.

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