Решетников заявил о начале восстановления экономики России

По его словам, ситуация на ценовом и потребительском рынке на сегодняшний день стабильна, а заметный ранее девальвационный эффект исчерпан.

"Цифры последних дней показывают, что динамика пошла вверх, экономика начала восстанавливаться", - подчеркнул Решетников, отметив, что ограничительные меры, введенные в России, имели "яркий антиинфляционный эффект".

По словам министра, все принимаемые сегодня меры направлены на восстановление экономики. "То есть, делается все для того, чтобы восстановить занятость, доходы людей, инвестиции", - сказал он. При этом, Решетников отметил, что потребуется время и усилия. Прогноз о поэтапном восстановлении экономики будет представлен в правительство в среду, следует из его выступления.