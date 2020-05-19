На саммите ЕАЭС утвердят план развития евразийской интеграции до 2025 года

Пакет из десяти актуальных тем составляет повестку дня очередного заседание Высшего Евразийского экономического совета, который состоится 19 мая в режиме видеоконференции под председательством белорусского президента.

Как уже информировал "СОЮЗ", ранее саммит этой авторитетной международной организации планировалось провести в Минске в очном формате, однако с учетом пандемии коронавируса лидеры стран союза решили обсудить перспективы сотрудничества удаленно, уточняют местные новостные порталы.

Предполагается, что Высший Евразийский экономический совет утвердит стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года.

Как проинформировали в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, "перечень мер и механизмов (330 позиций), заложенных в документ, фактически является дорожной картой развития интеграции. Его выполнение предусматривает дальнейшую разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение порядка 25 изменений и дополнений в Договор о союзе, а также изменений в национальные законодательства государств ЕАЭС", - подчеркнули в ЕЭК.

Участники саммита рассмотрят и реализацию программы поэтапной либерализации выполнения перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств союза, автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на территории другого государства ЕАЭС.

Кроме того, в повестку включен и протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части уточнения механизма формирования кадрового состава ЕЭК.

Примерно месяц назад, напоминает БЕЛТА, главы государств ЕАЭС уже общались в режиме видеоконференции. Тогда Александр Лукашенко выступил за применение единых правил регулирования внешней торговли, которые являются ядром функционирования союза. Кроме того, белорусский президент высказался и за необходимость принятия действенных мер, направленных на углубление промышленного сотрудничества.