Сенатор: Японские политики оказались жертвами самообмана в вопросе Курил

Россия не давала Японии оснований для надежд относительно статуса Курильских островов, новые претензии Токио на "северные территории" - результат самообмана японских политиков, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Ранее МИД Японии опубликовал "Синюю книгу по дипломатии" - ежегодный доклад внешнеполитического ведомства. В документе вновь использован термин "северные территории" и указание на то, что на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи распространяется суверенитет Японии.

Олег Морозов предположил, что в Токио питают неоправданные иллюзии, что мирный договор между Россией и Японией можно увязать с вопросом о принадлежности Курил. "Хотя, напомню, наше предложение было иным: мирный договор без всяких предварительных условий", - сказал он РИА Новости.

Сенатор также напомнил, что эта тема получила однозначное толкование в процессе подготовки поправок в конституцию РФ. "Это могло стать дополнительным сигналом японским политикам, что никакой передачи территорий не будет ни при каких условиях. Иллюзии развеялись, и Япония снова вернулась к своему традиционному толкованию темы островов, хотя еще раз подчеркну: мы никаких поводов к этому не давали ни прежде, ни сейчас. Японские политики оказались "жертвами" самообмана", - считает Олег Морозов.