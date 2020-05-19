Состоялась конференция Microsoft Build 2020

В этом году конференция разработчиков Microsoft Build 2020 состоялась в онлайн формате. Компания из Редмонда представила новые инструменты, которые дадут разработчикам больше возможностей для создания собственных решений на основе технологий Microsoft.

Microsoft показала один из пяти самых мощных суперкомпьютеров в мире. Он разработан на базе облака Azure в сотрудничестве и эксклюзивно для OpenAI, некоммерческой исследовательской организации, основателями которой являются Илон Маск и Сэм Альтман. Его мощность составляет более 285,000 процессорных ядер (CPU core), 10,000 графических процессоров (GPU), а скорость сетевого подключения - 400 гигабит в секунду для каждого сервера. Компьютер предназначен специально для тренировки следующего поколения массивных распределенных ИИ-моделей, способных выполнять более широкий спектр функций и, соответственно, требующих значительно больших вычислительных ресурсов.

Новые инструменты для ответственного использования машинного обучения помогут людям лучше понимать поведение моделей машинного обучения, контролировать их, а также обеспечивать конфиденциальность данных в течение всего цикла работы с ними. Это поможет обеспечить более ответственный и этичный подход к разработке алгоритмов. Новая функциональность будет доступна в Azure Machine Learning и в виде открытого кода на GitHub.

Улучшилась платформа Microsoft Teams. Нововведения позволят разработчикам создавать и публиковать приложения для Teams непосредственно из Visual Studio и Visual Studio Code. Также для системных администраторов в Teams стала доступна возможность оценивать, одобрять и предустанавливать специализированные бизнес-приложения и приложения от независимых разработчиков для сотрудников своих компаний.

Компания из Редмонда обновила Fluid Framework. Эта интерактивная веб-платформа для совместной работы Fluid Framework, представленная год назад на Build 2019, становится программным обеспечение с открытым исходным кодом (open source). А также вскоре функционал Fluid Framework частично будет доступен не только разработчикам, но и конечным пользователям: ее компоненты и рабочие среды появятся на Office.com и в веб-версии Outlook.

В Microsoft отметили, что пользователи суммарно проводят в Windows 10 более 4 триллионов минут ежемесячно, - это на 75% больше, чем в прошлом году. Чтобы помочь разработчикам создавать новые программы для 1 миллиарда активных устройств на Windows 10 в месяц, компания представила Project Reunion. Инициатива призвана обеспечить легкую интеграцию между программными интерфейсами Win32 и Universal Windows Platform.