Стали известны имена заболевших коронавирусом игроков "Динамо"

Трое футболистов московского "Динамо" сдали положительный тест на коронавирус. По информации "РБ-Спорт", ими стали: вратарь Дэвид Сангаре, защитник Роман Евгеньев и нападающий Сильвестр Игбоун.

Также в стане "бело-голубых" коронавирус диагностирован у тренера вратарей Дмитрия Изотова и директора медицинского штаба Алексея Плескова.

Ранее в Премьер-лиге вирус был обнаружен у перуанца Джефферсона Фарфана ("Локомотив") и защитника "Рубина" Константина Плиева, который, как стало известно, контактировал с братом Заурбеком, выступающим за "Динамо".

Напомним, что сезон в российской Премьер-лиге должен возобновиться 21 июня.