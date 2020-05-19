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Рубрика: Спорт

Стали известны имена заболевших коронавирусом игроков "Динамо"

Текст: Артур Нанян
Игрок ФК "Динамо" Роман Евгеньев. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Игрок ФК "Динамо" Роман Евгеньев. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Игрок ФК "Динамо" Роман Евгеньев. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Трое футболистов московского "Динамо" сдали положительный тест на коронавирус. По информации "РБ-Спорт", ими стали: вратарь Дэвид Сангаре, защитник Роман Евгеньев и нападающий Сильвестр Игбоун.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
У второго футболиста в РПЛ выявлен коронавирус

Также в стане "бело-голубых" коронавирус диагностирован у тренера вратарей Дмитрия Изотова и директора медицинского штаба Алексея Плескова.

Ранее в Премьер-лиге вирус был обнаружен у перуанца Джефферсона Фарфана ("Локомотив") и защитника "Рубина" Константина Плиева, который, как стало известно, контактировал с братом Заурбеком, выступающим за "Динамо".

Напомним, что сезон в российской Премьер-лиге должен возобновиться 21 июня.

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