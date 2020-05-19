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19.05.2020 17:36
Рубрика: Легковые авто

Subaru возобновила работу заводов

Текст: Юрий Зубко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Subaru заявила о возобновлении работы предприятий по выпуску автомобилей и комплектующих в Японии.

На период с 11 мая по 19 июня 2020 года в действие вступает специальная программа регулирования производства. Его временное и частичное ограничение поможет предприятиям постепенно адаптироваться к новому мировому порядку и изменившимся условиям рынка.

Одновременно с Японией заработало предприятие в штате Индиана. Завод в США приостанавливал свое производство с 23 марта 2020 года.

Фото: www.vk.com/ladasportclub
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Напомним, все новые автомобили Subaru, официально продаваемые в России, собираются исключительно в Японии на заводах в префектуре Гумма.

Отметим, в апреле Subaru реализовала в нашей стране только 96 автомобилей (-81%). Впрочем, продажи в прошлом месяце из-за закрытых дилерских центров практически на всей территории страны оказались мизерными. Как сообщала Ассоциация европейского бизнеса, в апреле 2020 года в России было куплено 38 922 новых автомобиля, что на 72,4% меньше, чем за аналогичный месяц в 2019-м году.

Ожидается, что во второй половине 2020 года на российском рынке появится еще одна комплектация Subaru Forester и произойдет фейслифтинг Subaru XV. Также в этом году планируется появление в России специальных версий кроссовера Forester и седана Legacy.

#Subaru