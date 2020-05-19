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19.05.2020 07:40
Рубрика: В мире

Трамп перечислил условия для дальнейшего финансирования ВОЗ

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Дональд Трамп поставил условие для продолжения финансирования ВОЗ со стороны США. Свои требования он изложил в письме на имя главы организации Тедроса Аданома Гебрейесуса. В нем говорится о необходимости в течение 30 дней провести реформирование.

Власти США обсудили планы по сокращению финансирования ВОЗ

"Если значимых улучшений не последует за это время, то я сделаю временную заморозку финансирования от США постоянной и пересмотрю наше членство в этой организации", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В своем письме Трамп также отметил, что "его администрация уже начала обсуждение необходимых реформ". Ранее американский лидер не раз выражал свое недовольство шагами ВОЗ по борьбе с пандемией нового коронавируса. Среди мер, которые обсуждал Вашингтон в части работы с ВОЗ, был вопрос о значительном сокращении финансирования, которое организация получает от США.

В мире В мире США Международные организации Международные организации ВОЗ Дональд Трамп

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