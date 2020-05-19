Трамп перечислил условия для дальнейшего финансирования ВОЗ

Дональд Трамп поставил условие для продолжения финансирования ВОЗ со стороны США. Свои требования он изложил в письме на имя главы организации Тедроса Аданома Гебрейесуса. В нем говорится о необходимости в течение 30 дней провести реформирование.

"Если значимых улучшений не последует за это время, то я сделаю временную заморозку финансирования от США постоянной и пересмотрю наше членство в этой организации", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В своем письме Трамп также отметил, что "его администрация уже начала обсуждение необходимых реформ". Ранее американский лидер не раз выражал свое недовольство шагами ВОЗ по борьбе с пандемией нового коронавируса. Среди мер, которые обсуждал Вашингтон в части работы с ВОЗ, был вопрос о значительном сокращении финансирования, которое организация получает от США.