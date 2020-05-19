УЕФА отложил исполком из-за нерешенных вопросов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести заседание исполнительного комитета организации с 27 мая на 17 июня.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, причиной изменений в расписании стало наличие нерешенных вопросов в связи с проведением чемпионата Европы в 2021 году.

Напомним, турнир должен был пройти этим летом в 12 городах 11 государств, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на следующий год. До 27 мая города-организаторы должны были предоставить правительственные гарантии своего участия в проекте. К примеру, Санкт-Петербург, где пройдут три матча группового этапа и один четвертьфинальный, такими гарантиями уже заручился.

Кроме того, на исполкоме планировалось обсудить судьбу приостановленных еврокубков и национальных чемпионатов. Отметим, что предыдущее заседание исполкома УЕФА состоялось 23 апреля.