Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии

Больничный по карантину не может заменить обычный, при симптомах заболевания нужно обратиться к врачу, сообщила первый заместитель председателя Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая в интервью "РГ".

Она напомнила, что в период с 12 мая по 29 мая работающим пенсионерам старше 65 лет в третий раз предоставлена возможность остаться на больничном для соблюдения режима самоизоляции. За оформлением листка нетрудоспособности необходимо обратиться к работодателю.

"У нас есть категории лиц, которым исполнилось 65 лет до 12 мая. И они теперь также могут остаться дома", - пояснила Лотоцкая.

Она обратила внимание, что именно руководители организаций обязаны предоставить сведения о своих работниках старше 65 лет в Фонд социального страхования, на основании которых выписывается электронный больничный и назначается выплата по нему. Пособие полностью оплачивается Фондом социального страхования, средства работодателей не привлекаются.

Сумма выплаты рассчитывается, как для обычного листка нетрудоспособности, и зависит от размера заработной платы и стажа работника.

"У категории работников старше 65 лет стаж, как правило, больше 8 лет, поэтому они могут претендовать на выплату по больничному в размере 100% среднего заработка. Но максимальная выплата тоже ограничена и не может быть более 70 тысяч", - подчеркнула замруководителя ФСС.

По её словам, больничный по карантину - это прекрасная возможность для работодателей сохранить квалифицированного опытного сотрудника, оплатив ему период самоизоляции за счет государства.

Лотоцкая также напомнила, что аналогичные больничные, но сроком на две недели, могут оформить граждане, вернувшиеся из-за границы, поскольку они обязаны соблюдать 14-дневный карантин. В отличие от пожилых людей, они самостоятельно подают сведения о себе в Фонд социального страхования.