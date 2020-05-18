Работающим гражданам старше 65 лет электронные больничные продлят до 29 мая

Находящимся на самоизоляции гражданам 65 лет и старше, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, дана возможность получить электронные больничные сроком действия по 29 мая. Соответствующие изменения кабмин уже внес во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним.

"Новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Он будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы", - говорится в распоряжении, размещенном на сайте правительства.

При этом расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином будет проходить по общим правилам: при стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69 961,65 рубля в месяц.