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Рубрика: В мире

В Германии из-за коронавируса перенесли 250-летний юбилей Бетховена

Текст: Екатерина Забродина

250-летний юбилей великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена, который должен был с размахом отмечаться в этом году, решено перенести на следующий. Разумеется, из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Фото: wikipedia.org
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Празднования намечались на два города: Бонн, где будущий классик родился, познал "Хорошо темперированный клавир" Баха, обучился премудростям органа и написал первые маршевые вариации, и богемную Вену, с которой связаны расцвет творчества и зрелые годы Людвига. Как раз из Бонна в австрийскую столицу ранней весной должен был отправиться музыкальный "Бетховенский сухогруз", прежде перевозивший по европейским рекам уголь под именем "Дженни". Однако вмешался необоримый рок: 12 марта на Рейне о борт заново окрещенного судна разбили бутылку шампанского, а спустя сутки было объявлено: музыканты остаются на берегу, вояж отменен. А вместе с ним еще почти 300 мероприятий, в том числе запланированный на сентябрь грандиозный концерт боннского симфонического Бетховенского оркестра и венских коллег, которые должны были синхронно сыграть главные произведения композитора.

И все же Бетховен одолел "корону". Фонд, управляющий торжествами, принял решение продлить юбилейный год до осени 2021-го. По словам директора Дома Бетховена Мальте Бекера, вынужденная изоляция даже придала празднику неожиданную остроту. Просто с концертных подмостков своевольный Бетховен переместился в народ - на балконы и в плейлисты мобильных приложений, откуда бросает вызов обстоятельствам, прямо как при жизни. Это очень символично, ведь Бетховен всегда демонстрировал несгибаемую волю и оптимизм, напоминает Бекер, с воодушевлением закачавший себе трэки классика в телефон. В Германии, как и в Австрии, которая тоже считает последнего из героев венской классической школы "своим", не сомневаются: бетховенская "Ода к радости" еще грянет, причем с новым пылом, как только отступит пандемия.

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