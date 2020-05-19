В Испании ношение масок на улице хотят сделать обязательным

Власти Испании планируют сделать ношение масок в общественных местах обязательным. В настоящее время это требуется делать только в транспорте, во всех других случаях это лишь рекомендовано. Однако министерство здравоохранения намерено ужесточить правила, чтобы не допустить увеличения числа инфицированных.

В последние дни наблюдается серьезное снижение количества выявляемых ежедневно новых случаев заражения инфицирования и летальных исходов. В связи с этим большинство провинций Испании перешло ко второму этапу (из четырех) выхода из карантина. Открылись магазины, музеи, рестораны, то есть появилось больше мест, где теоретически можно подхватить коронавирус.

Потому минздрав и решил потребовать от испанцев носить маски, если невозможно выдержать дистанцию в два метра с другими людьми как на улице, так и в помещении. Постоянно находиться на таком расстоянии от других просто невозможно. А потому использование масок станет повсеместным, хотя испанцы и так привыкли надевать их каждый день пред выходом на улицу, отмечает El Mundo.

В ближайшие дни соответствующий указ будет опубликован в Официальном бюллетене Испании, где печатаются все законы и декреты правительства пиренейского королевства.

Стоит отметить, что многие регионы закупили маски, чтобы бесплатно распространять их среди населения.