В испанской провинции 25 тысячам врачей выдадут туристические ваучеры

Испанская провинция Малага распространит 25 тысяч ваучеров на 100 евро каждый среди медперсонала, работающего в больницах по всей стране, сообщает El Mundo.

С помощью этой акции местные власти хотят отблагодарить врачей, напряженно работающих в последние два месяца, а также привлечь внимание туристов, которые из-за коронавируса вынуждены искать места для отдыха внутри страны.

Для использования такого ваучера необходимо забронировать гостиницу как минимум на три ночи. "Без сомнения, это отличный стимул для группы, которая заслуживает этого и которая, безусловно, воспользуется этой возможностью, чтобы познакомиться с Малагой", - отмечают власти провинции.

Второе, пожалуй, даже важнее первого. В настоящее время многие испанские регионы и провинции, особенно расположенные на побережье, ищут способ привлечь туристов. Ведь, согласно последним опросам, половина испанцев решила вообще отказаться от отпуска, а значит, за остальных нужно бороться.

Та же Малага намерена вложить свыше десяти миллионов евро в рекламные акции. От того, сколько потратят туристы в той или иной провинции, зависит, как она справится с экономическим кризисом, возникшим из-за карантинных мер. В связи с введенными ограничениями за два месяца по всей Испании безработными стали 950 тысяч человек, и эта статистика учитывает только тех, кто трудился официально. В итоге власти ищут способы вновь создать рабочие места. На этих условиях провинция Малага готова выделить муниципалитетам десятки миллионов евро.