Оставшиеся в самоизоляции москвичи увлеклись компьютерными играми. Дистанционные продажи консолей этой весной выросли в шесть раз, рассказали в пресс-службе российского офиса AliExpress.

Хотя все соцсети пестрят фотографиями, где москвичи целыми днями тягают гири, делают планки и бегают на месте по кухне на разлитом подсолнечном масле, аналитика онлайн-продаж свидетельствует о другом. Спорту большинство людей предпочитает перекусы и отдых. При этом траты в онлайне (имеется в виду, не на продукты и хозтовары, а на предметы не первой необходимости) выросли в среднем на треть. Например, замечен шестикратный рост продаж игровых консолей и виртуальной валюты, на которую можно купить "вооружение" или новые навыки для своих героев. На 10 процентов вырос спрос на плазменные телевизоры, быстро разлетается широкоэкранная плазма с диагональю более 50 дюймов. А маленькие приборы стали покупать вдвое чаще: вероятно, их берут на дачу, сообщается в недавней аналитике компании ResearchMe.

Однако при этом опрос пользователей показал: 20 процентов тех, кто раньше тренировался в залах, сейчас дома занимаются еще усиленнее, чтобы не потерять форму. Поэтому в числе популярных запросов помимо приставок и телевизоров оказались беговые дорожки. Среди тех, кто не бросил спорт даже в изоляции, популярны также гантели, гири, гимнастические резинки и прочие фитнес-аксессуары.