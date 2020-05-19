В США заявили о позитивном испытании вакцины от COVID-19

Одна из американских компаний, занимающихся разработкой вакцины от коронавируса, заявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний. Тестирование началось в США в апреле при участии добровольцев.

Специалисты отмечают, что после введения вакцины, количество антител в зависимости от дозы или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне, пишет РИА Новости. Пока препарат показал себя безопасным, участники испытаний перенесли его без осложнений. Теперь в июле начнется следующая стадия работы с вакциной для финализации протокола клинических испытаний.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что еще 11 января американские ученые начали работать над созданием вакцины от коронавируса. Он также выразил надежду, что препарат будет готов к концу года.