Видео: изобретательность водителя не помогла преодолеть силу притяжения

Ужасно обидно, наверное, когда прилагаешь невероятные усилия и идешь на большой риск, когда проявляешь изобретательность и сноровку, когда зовешь на помощь десяток друзей, и все равно решить проблему не получается. Чертова гравитация снова и снова оказывается сильнее человека, и перехитрить ее удается лишь единицам.

Это вам могут подтвердить герои видео, снятого в какой-то глухой пакистанской деревушке. Водитель грузовика творчески подошел к выполнению опасного маневра: нужно было подняться по крутому извилистому склону с полным кузовом длинных бревен, которые и по ровной-то дороге создавали проблемы, а уж при подъеме вверх так и норовили опрокинуть машину в глубокий овраг.

Наш герой кликнул на помощь друзей, которые повисли всем весом на капоте и, казалось, уравновесили груз в кузове. Было ли им страшно? Скорее всего. Был ли водитель храбр, настойчив и изобретателен? Безусловно.

Единственная ошибка шофера - в самом конце подъема он слишком рано стал сворачивать на дорогу, забыв, что малейший крен приведет к опрокидыванию. Протяни он машину еще на метр-два вперед и мог бы спокойно развернуться на горизонтальной поверхности, но он слишком уверовал в свою удачу, слишком рано решил, что все трудности позади...