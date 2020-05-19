Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
19.05.2020 16:00
Рубрика: Видео

Видео: изобретательность водителя не помогла преодолеть силу притяжения

Текст: Вадим Давыденко

Ужасно обидно, наверное, когда прилагаешь невероятные усилия и идешь на большой риск, когда проявляешь изобретательность и сноровку, когда зовешь на помощь десяток друзей, и все равно решить проблему не получается. Чертова гравитация снова и снова оказывается сильнее человека, и перехитрить ее удается лишь единицам.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: отлетевшее колесо сбило с ног девушку-пешехода

Это вам могут подтвердить герои видео, снятого в какой-то глухой пакистанской деревушке. Водитель грузовика творчески подошел к выполнению опасного маневра: нужно было подняться по крутому извилистому склону с полным кузовом длинных бревен, которые и по ровной-то дороге создавали проблемы, а уж при подъеме вверх так и норовили опрокинуть машину в глубокий овраг.

Наш герой кликнул на помощь друзей, которые повисли всем весом на капоте и, казалось, уравновесили груз в кузове. Было ли им страшно? Скорее всего. Был ли водитель храбр, настойчив и изобретателен? Безусловно.

Единственная ошибка шофера - в самом конце подъема он слишком рано стал сворачивать на дорогу, забыв, что малейший крен приведет к опрокидыванию. Протяни он машину еще на метр-два вперед и мог бы спокойно развернуться на горизонтальной поверхности, но он слишком уверовал в свою удачу, слишком рано решил, что все трудности позади...

Видео: дорожный рабочий увернулся от летящих на него машины и косилки
#видео #авто