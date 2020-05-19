Видео: полицейские увернулись от потерявшей управление фуры

Трое техасских полицейских отныне будут праздновать второй день рождения в один день, в середине мая, когда весенний первый гром и ливень превратили проезд по трассе I-35 на юге штата в непредсказуемый квест.

Водители нескольких автомобилей - как грузовиков, так и легковушек - не справились в тот день с управлением на дороге из столицы штата города Остин в Уэйко. Полиция выступила с предупреждением по радио и выставила несколько постов, но все равно находились смельчаки, выжимавшие на скользкой трассе 100 км/ч и более.

У одной из таких фур, вылетевшей на обочину и чудом не перевернувшейся, и остановился патруль для оказания помощи. А пока полицейские выясняли обстоятельства случившегося и связывались по рации со спасателями, с параллельной трассы прямо на них вывернул еще один грузовик.

Машина неслась быстро, но полисмены, к счастью, оказались еще проворнее. Быстрее пули они исчезли с пути следования фуры, или, если соотносить с погодой, быстрее молнии. Никто, если верить последующему рапорту, в этом столкновении не пострадал, кроме водителя грузовика, который получил несколько ушибов.