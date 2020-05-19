Володин поручил разобраться с ростом цен на аренду помещений

Поручение дано главе комиссии ГД по поддержке малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии Дмитрию Сазонову.

В Госдуму поступили обращения от арендаторов площадей в крупных торговых центрах и других объектах коммерческой недвижимости. Данный вопрос обсуждался на рабочем совещании, уточнила Кашеварова.

- От ряда арендаторов приходят обращения, что владельцы недвижимости, у которых они снимают помещение, увеличивают арендную плату, - рассказала советник спикера.

Комиссии ГД предстоит разобраться в ситуации, при которой арендодатели поднимают стоимость аренды в период пандемии, и доложить об итогах на одном из ближайших заседаний Госдумы.

Кашеварова также передала слова председателя ГД о том, что увеличение арендной платы для малых и средних бизнесменов в период пандемии недопустимо. Спикер напомнил, что государство приняло и принимает меры поддержки граждан и бизнеса, в том числе и крупного.

Напомним, что Госдума на этой неделе собирается рассмотреть законопроект, одна из норм которого дает арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.