Постановление правительства Вологодской области от 18 мая 2020 года № 567 "О предоставлении продуктовых наборов отдельным категориям граждан, признанных в установленном порядке безработными"

В целях реализации мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции и обеспечения дополнительных гарантий по социальной поддержке безработных граждан Правительство области постановляет:

1. Установить дополнительную меру поддержки в виде предоставления продуктового набора следующим категориям граждан, проживающим на территории области, признанным в установленном порядке безработными (далее - дополнительная мера поддержки в виде предоставления продуктового набора отдельным категориям безработных граждан):

уволенным до 1 марта 2020 года и имевшим трудовые отношения в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, менее 26 недель;

у которых истек установленный период выплаты пособия по безработице начиная с 1 марта 2020 года;

прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность в установленном законодательством порядке в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и не имеющим права на региональную выплату в соответствии с постановлением Правительства области от 18 мая 2020 года № 566 "О региональной доплате к пособию по безработице".

Указанный продуктовый набор не предоставляется гражданам:

отказавшимся от участия в оплачиваемых общественных работах в мае-июне 2020 года,

участвующим в оплачиваемых общественных работах в мае-июне 2020 года,

у которых период безработицы менее 30 календарных дней на дату подачи заявления.

2. Определить уполномоченным органом по организации предоставления дополнительной меры поддержки в виде предоставления продуктового набора отдельным категориям безработных граждан Департамент труда и занятости области.

3. Установить, что дополнительная мера поддержки в виде предоставления продуктового набора отдельным категориям безработных граждан предоставляется однократно по заявлению гражданина.

4. Утвердить перечень продуктов, подлежащих включению в продуктовый набор (прилагается).

5. Департаменту труда и занятости населения области (О.М. Белов): в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" организовать закупку товаров, услуг по предоставлению продуктовых наборов до 1 июня 2020 года, в том числе предусмотрев места выдачи продуктовых наборов не менее чем по одному на территории муниципального района, городского округа;

обеспечить в срок до 10 июня 2020 года прием заявлений о предоставлении дополнительной меры поддержки в виде предоставления продуктового набора от граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в том числе дистанционно;

обеспечить выдачу продуктовых наборов в срок до 1 июля 2020 года;

определить порядок предоставления дополнительной меры поддержки в виде предоставления продуктового набора отдельным категориям безработных граждан правовым актом Департамента труда и занятости области в срок до 25 мая 2020 года;

обеспечить информирование граждан о порядке предоставления дополнительной меры поддержки в виде предоставления продуктового набора отдельным категориям безработных граждан в срок до 26 мая 2020 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области В.В. Тушинова.

Справку об исполнении настоящего постановления представить в срок до 1 сентября 2020 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников







