Вратарь ФК "Динамо" Сангаре опроверг информацию о заражении COVID-19

Голкипер "Динамо" Дэвид Сангаре. Фото: Официальный сайт "Динамо"
Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Дэвид Сангаре опроверг информацию о том, что у него выявили коронавирусную инфекцию.
"Информация пошла неправильная. На сегодняшний день тест показал, что один из двух показателей крови у меня в норме, а второй чуть выше нормы, - завил Сангаре metaratings.ru. - Но второй показатель сомнительный - он ниже того порога, чтобы считаться положительным".
Голкипер признался, что чувствует себя отлично и на текущий момент времени диагноза коронавирус у него нет.
Ранее в прессе появилась информация о трех заболевших COVID-19 игроках "Динамо". Помимо Сангаре речь шла о защитнике Романе Евгеньеве и нападающем Сильвестре Игбуне.