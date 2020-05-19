Вратарь ФК "Динамо" Сангаре опроверг информацию о заражении COVID-19

Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Дэвид Сангаре опроверг информацию о том, что у него выявили коронавирусную инфекцию.

"Информация пошла неправильная. На сегодняшний день тест показал, что один из двух показателей крови у меня в норме, а второй чуть выше нормы, - завил Сангаре metaratings.ru. - Но второй показатель сомнительный - он ниже того порога, чтобы считаться положительным".

Голкипер признался, что чувствует себя отлично и на текущий момент времени диагноза коронавирус у него нет.

Ранее в прессе появилась информация о трех заболевших COVID-19 игроках "Динамо". Помимо Сангаре речь шла о защитнике Романе Евгеньеве и нападающем Сильвестре Игбуне.