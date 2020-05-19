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Xiaomi назвала смартфоны, которые получат MIUI 12 в России

Текст:   Антон Благовещенский
19.05.2020,  
17:55

Компания Xiaomi провела презентацию глобальной версии своей прошивки MIUI 12 и раскрыла список моделей смартфонов, которые ее получат уже в этом году. Глобальная версия отличается от китайской наличием мобильных сервисов Google и поддержкой большого количества языков (кроме китайского и английского) и распространяется в том числе на смартфоны в России.

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Согласно планам Xiaomi, первыми смартфонами, на которые будет устанавливаться MIUI 12, станут Mi 9, Mi 9T и Mi 9T Pro, а также Redmi K20 и K0 Pro. Это произойдет уже в конце июня. Позднее обновление получат еще несколько десятков смартфонов Xiaomi и Redmi.

Фото: Xiaomi/Facebook

Анонс MIUI 12 состоялся в конце апреля. Прошивка получила новый "плоский" интерфейс, улучшенную анимацию, обновленные иконки, продвинутые функции защиты данных, "плавающие" окна, возможность транслирования экрана на другие устройства.

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