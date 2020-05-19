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19.05.2020 15:00
Рубрика: Российский автопром

ЗАЗ-1106: почему отказались от выпуска авто, который опережал свое время

Текст: Валерий Карташов

В Сети появились фотографии с экспозиции Запорожского автомобильного завода на выставке "Автодизайн-88". Тогда предприятие продемонстрировало перспективные модели - грузопассажирский ЗАЗ-11024, первый опытный образец универсала ЗАЗ-1105 и пластилиновый макет ЗАЗ-1106.

Серийное производство ЗАЗ-11024 началось в 1991 году и завершилось в 1997 году. Модель является грузопассажирским вариантом переднеприводного трёхдверного хэтчбека ЗАЗ-1102 "Таврия" -11024 отличается специальной крышей особой конфигурации, с помощью которой удалось добиться багажника увеличенного объёма.

Фото: Пресс-служба ПАО "КАМАЗ"
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Автомобиль с двигателем МеМЗ-245 объёмом 1,1 литра мощностью 51 л.с. мог взять в полностью загруженном состоянии на 33 килограмма груза больше по сравнению с хэтчбеком, при этом складной задний диван сохранялся.

Производство универсала ЗАЗ-1105 "Дана" было налажено в 1994 году и свернуто в 1997 году из-за низкого спроса. Модель представляла собой версию базовой "Таврии" ЗАЗ-1102 с пятидверным кузовом. "Дана" получила увеличенный на 12 см задний свес, но прежнюю колёсную базу от хэтчбека. На автомобиль устанавливались карбюраторные двигатели МеМЗ объемом 1,1 и 1,2 литра (51 и 58 л.с. соответственно). Некоторые универсалы оснащались 1,3-литровым мотор ВАЗ-2108 мощностью 64 л.с.

Что касается неходового прототипа перспективного ЗАЗ-1106, то он был изготовлен на базе узлов и агрегатов вышеупомянутой "Таврии". Именно таким видели инженеры ЗАЗа автомобиль 21-го века.

Фото: https://vk.com/rcinews
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Футуристичный концепт, выполненный в натуральную величину, выделялся модным в то время биодизайном с обтекаемыми формами, аэродинамическими боковыми зеркалами, большой площадью остекления и полузакрытыми задними колёсами. Примечательно, что дизайнерам удалось воплотить преемственность поколений - в элементах экстерьера проглядывается связь с ЗАЗ-1102.

Завод планировал создать целое семейство автомобилей ЗАЗ-1106. В масштабных макетах был сделан седан и несколько версий хэтчбеков. Модель так и не запустили в серию из-за кризиса в стране начала 1990-х годов. Два прототипа автомобилей спрятали на задворки завода, позже передали в музей. В свою очередь, Запорожский автозавод пустил все силы на выпуск и модернизацию семейства автомобилей "Таврия", что было экономически целесообразнее.

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