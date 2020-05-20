Быстрее Lada Vesta Sport: в гараже нашли ВАЗ-21106 "Желтую акулу"

Автомобильный видеоблогер Roma Urraco опубликовал фотографии ВАЗ-21106 "Жёлтая акула". Спортивный седан со скромным пробегом в 883 километра хранится в гараже под слоем пыли, пребывает в отличном состоянии, за исключением разбитой фары и смещённой решётки радиатора.

Прототип ВАЗ-21106 дебютировал на Московском автосалоне в 1996 году и получил имя "Жёлтая акула". Модель создавалась для омологации гоночного автомобиля в соответствии с международным регламентом, она успешно участвовала в российских соревнованиях.

От обычной -2110 "заряженная" версия отличается двухцветной окраской кузова, аэродинамическим пластиковым обвесом с раздутыми арками, иной решёткой радиатора, а также установленными 15-дюймовыми "сликами" с низкопрофильной резиной, воздухозаборником на капоте, другими боковыми зеркалами, спойлером на крышке багажника, лючком бензобака в стиле раллийных машин и молдингами дверей. Салон имеет иной щиток приборов, спортивное рулевое колесо с гидроусилителем ZF, "ковшы" с подогревом, кожаную отделку, чёрный потолок и электростеклоподъемники.

По технике "сто шестая" получила заниженный до 170 мм клиренс, увеличенную колёсную базу, расширенную на 76 мм колею, прогрессивные треугольные рычаги, переднюю подвеску с дополнительным стабилизатором, модернизированные тормоза. Передние тормоза дисковые, задние тормоза барабанные. За доплату предлагались задние дисковые тормоза.

На жёлтом прототипе, созданном в единственном экземпляре, стоял форсированный 1,5-литровый двигатель на специальном подрамнике. Позже на -21106 начали устанавливать двухлитровый "опелевский" мотор -C20XE мощностью 150 л.с. и максимальным крутящим моментом 198 Нм при 4800 об/мин. Иностранный "атмосферник" работал в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач Opel. Первую "сотню" седан набирал за 9.5 секунд, максимальная скорость составляла 205 км/час, масса равняется 1100 кг. Также автомобиль оснащался более скромной версией агрегата Opel Ecotec X20XEV мощностью 136 л.с.

Выпуском ВАЗ-21106 занимались дочерние предприятия АвтоВАЗа, тольяттинские фирмы "Моторика" и "Лада-Тул". Всего было изготовлено около 300 седанов ВАЗ-21106 и 18 экземпляров двухдверного купе ВАЗ-211061. Производство кузовов для "сто шестой" завершилось в 1998 году, но сборка комплектных образцов продолжалась вплоть до 2009 года. Цена на спортивную четырёхдверку равнялась примерно двум новым ВАЗ-2110.

Напомним, в начале 2019 года стартовали продажи Lada Vesta Sport. Под капотом модели располагается 1,8-литровый двигатель, мощностью 145 л.с. и крутящим моментом 187 Нм. Мотор работает в связке с пятиступенчатой "механикой" JR5. Максимальная скорость составляет 198 км/ч, время разгона от 0 до 100 км/ч - 9,6 секунды. В шасси применены новые амортизаторы и стойки, тормоза с дисками увеличенного диаметра, заниженная подвеска с дорожным просветом в 162 мм.

По экстерьеру "заряженная" Lada Vesta получил спортивный обвес, расширенную колею с передними пластиковыми крыльями, оригинальные 17-дюймовые диски на пяти болтах, спойлер на крышке багажника и антенну "акулий плавник". В интерьере появились новые сиденья с развитой боковой поддержкой, обновленная комбинация приборов, черный потолок, атмосферная LED-подсветка, декоративные элементы под "карбон", накладки на педалях и порогах. Рулевое колесо, рукоятка коробки передач, ручник и подлокотник отделаны кожей.