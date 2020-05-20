Экзамен на права остается неизменным до 1 апреля 2021 года

Экзамены на получение водительского удостоверения в Госавтоинспекции останутся без изменений до следующего года. А именно до 1 апреля. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 11 мая.

Напомним, что с 1 октября этого года порядок получения прав у кандидатов в водители должен был измениться. Вместо трех экзаменов им предстояло сдавать только два. Но теперь это кажущееся упрощение процедуры отодвинули. Связано это с тем, что в результате санитарно-эпидемиологических мер многие автошколы приостановили свою работу. То есть не набирают новых учебных групп. Процесс подготовки водителей подорван. Когда закончится вся эта история, пока никому не известно. Но уже понятно, что новые группы, которые должны готовиться в соответствии с новыми правилами приема экзамена, надо набирать уже сейчас. Увы, этому препятствуют нынешние карантинные меры. Таким образом, к моменту вступления в силу постановления правительства, устанавливающего новые требования к экзаменам на права, ни кандидаты в водители, ни сами автошколы не будут подготовлены к изменениям. Поэтому и принято решение о переносе сроков вступления в силу реформы приема экзаменов на права.

Напомним, что сейчас кандидатам в водители приходится сдавать три экзамена. Первый экзамен - теория, которая проверяется в кабинете по электронным билетам с помощью компьютеров. Второй - навыки управления. Это испытание проходит на закрытой площадке или автодроме. Здесь кандидаты должны показать, что они умеют тронуться с места, развернуться, заехать в гараж, припарковаться и тронуться в горку. Третий экзамен - умение управлять в городе в потоке машин. При этом еще требуется выполнять команды экзаменатора.

Но теперь уже с 1 апреля 2021 года вступит в силу та часть постановления правительства, которая предусматривает полную отмену экзамена на проверку навыков управления автомобилем. Как показывает статистика, менее всего аварий происходит при парковке или заезде в гараж. И уж во всяком случае такие ДТП не несут угрозы жизни и здоровью граждан. В то же время начинающие водители часто попадают в аварии из-за нарушения правил проезда перекрестков, непредоставления преимущества в движении, несоблюдения дистанции. А насколько хорошо человек умеет управлять автомобилем, можно выявить только в условиях городского движения.

Как рассказал начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров, уходит один экзамен, на котором кандидатов в водители проверяли на то, что на аварийность никак не влияет.

Начинающие водители часто попадают в аварии из-за нарушения правил проезда перекрестков, непредоставления преимущества в движении, несоблюдения дистанции

- Площадка - не показатель того, что человек умеет водить автомобиль, - поясняет Роман Мишуров. - Медведя в цирке тоже учат водить велосипед на арене и выполнять различные упражнения. А выпусти его в город, так его тут же собьют. Нам же нужно убедиться в том, что кандидат в водители умеет ездить в городе, где опасности поджидают на каждом шагу, что он не будет создавать аварийные ситуации и не станет причиной или жертвой автоаварии.

Для кандидатов в водители отмена этого экзамена - даже выигрыш во времени. Ведь как ни крути, а на один экзамен требуется потратить день. Но когда это вступит в силу, то подготовленным кандидатам потребуется только два посещения ГИБДД для сдачи экзаменов.

Впрочем, для тех, кто хочет получить права на мопед, мотоцикл или квадроцикл, практический экзамен по-прежнему будет проводиться именно на площадке. Для всех остальных он может начинаться с площадки или закрытой территории, где инспектор проверит навыки водителя, и продолжится уже в городских условиях. Или сразу вождение начнется в городе. Причем инспекторы будут проверять умение кандидата совершать обгон и опережение на дороге, а также движение с максимальной разрешенной скоростью.

Напомним, что уже вступила в силу та часть постановления, которая предусматривает обучение кандидатов в водители на автомагистралях. Чтобы не получалось так, что человек обучился, получил права, а потом выезжает на магистраль и теряется. Ведь на таких скоростях он еще не ездил.

Кроме того, больше не будет утвержденных маршрутов экзаменов, то есть натаскать кандидатов в водители на соответствующий маршрут станет невозможно. Будет установлен перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены. Таким образом, заранее экзаменационный маршрут известен не будет.

Такого экзамена, как "площадка", больше не будет. Фото: Сергей Михеев

- Это исключит его "заучивание наизусть", - поясняет Роман Мишуров. - Сейчас маршруты заранее известны, и их всего три. По новым правилам, маршруты будут свободными - будут определены лишь границы квартала, в рамках которого курсант будет двигаться так, как попросит инспектор.

Также будут уточнены сроки проведения повторных экзаменов, если кандидат не сдал с первого раза. Кандидату в водители, не сдавшему теорию, назначат следующую попытку не ранее чем через 7 дней, но и не позднее чем через 30 дней. Не сдавшему теорию с третьей попытки повторный заход на экзамен назначат уже не ранее чем через месяц, но не позднее чем через три месяца. Не сдавшему практику с первого раза вторая попытка будет назначена не ранее чем через 7 дней, но не позднее чем через 60 дней. После провала третьего практического экзамена следующую попытку назначат не ранее чем через месяц, но не позднее 3 месяцев.

По новым правилам, маршруты будут свободными - будут определены лишь границы квартала, в рамках которого курсант будет двигаться так, как попросит инспектор

Довольно важный пункт: результат экзамена можно будет аннулировать. Например, если кандидат в водители его обжалует или будут выявлены нарушения в его проведении. Но это можно сделать только до выдачи водительского удостоверения. При аннулировании результата будет назначен новый экзамен.

Появилось еще одно условие, когда кандидату в водители, успешно сдавшему экзамены, не будет выдано водительское удостоверение. Если водитель был лишен прав, и срок лишения уже истек, но он не выполнил условия возврата водительского удостоверения, например не прошел проверку знаний правил или не оплатил штраф, то новое водительское ему не выдадут до тех пор, пока эти условия не будут выполнены.

Также кандидат в водители не будет допущен к экзамену, если выяснится, что в период его обучения в автошколе у учебного заведения не было лицензии на такую деятельность.

Но повторим: все эти изменения вступят в силу только 1 апреля 2021 года. Эта отсрочка позволит автошколам перестроиться под новые правила игры. А также даст время для разработки и утверждения документов, которых пока не хватает для приема экзаменов по-новому. В частности, нового административного регламента.

Впрочем, этим реформа подготовки водителей не заканчивается. В настоящее время готовятся поправки в закон о безопасности дорожного движения. Сейчас обучаться управлять легковушкой или грузовиком можно с 16 лет. А сесть в качестве ученика за руль автобуса, троллейбуса или трамвая - с 20 лет. Поправка в закон допускает, что те, кто сдал экзамены на право управления легковым авто, могут получить права в 17 лет в том случае, если будут управлять автомобилем до 18 лет вместе с опытным сопровождающим. Условия такого управления и требования к сопровождающему будут установлены правительством.

Также поправки в закон изменят порядок получения прав на автобусы. Получить их смогут только те, у кого есть стаж управления другими категориями: "В" или "С" или "С1", "D1". Единственное исключение - водители, которых готовят для службы в армии.

Сейчас обучиться и получить права на автобусы может любой желающий, даже если он вообще никаким транспортом до этого не управлял. Это при том, что ему предстоит возить пассажиров в большом количестве.

Практический экзамен может начаться с площадки, и продолжится в городских условиях. Фото: Сергей Михеев

Напомним, что допуск к управлению автобусами только при наличии стажа был еще в СССР. В Германии без опыта вождения легкового автомобиля также не открыть категорию "D". Категория "В" там базовая. Не имея ее, можно получить права только на мотоцикл.

Еще одна важная особенность поправок в закон - это разрешение управлять составами транспортных средств низших категорий, если у водителя есть высшая. Например, если у водителя открыты категории "В", "С" и "Е" к "С", то он может управлять легковым автомобилем, грузовиком, а также грузовиком с прицепом. А управлять легковым автомобилем с тяжелым прицепом уже не может. Для этого ему надо пройти обучение и сдать на права категории "Е" к "В". Согласитесь, что это несколько странно. Поэтому МВД и предлагает, что при получении категории "Е" к "С" можно управлять легковым автомобилем с прицепом, если открыта категория "В".

Надо сказать, что возвращение к тем практикам, которые были когда-то отменены, становится обыденным явлением. Так, например, в профессиональном сообществе обсуждается привязка учебных групп автошкол к конкретному подразделению Госавтоинспекции. Напомним, что сейчас кандидат, обучившись в автошколе и получив на руки свидетельство о получении профессии "водитель", может сдавать экзамен на водительское удостоверение в любом подразделении.

Предлагается сделать так, чтобы кандидат в водители сдавал экзамен в группе от автошколы в том подразделении, к которому "привязана" автошкола. Это позволит снизить коррупционные риски, а заодно усилить контроль за автошколами. Ведь тогда будет точно известно, сколько учеников она обучает. И может ли она столько обучать. Это также сильно затруднит торговлю свидетельствами об окончании автошколы, без которых на экзамен в ГИБДД не попасть.

Напомним, что после того, как автошколы отвязали от Госавтоинспекции, некоторые не особо порядочные автошколы собирали деньги с кандидатов в водители, непонятно, как и чему их обучали, а потом отправляли сдавать экзамены, как бы после самоподготовки. Понятно, что за качество обучения они не отвечали. Когда самоподготовленных перестали допускать до экзаменов, те же недобросовестные автошколы начали торговать свидетельствами о прохождении обучения, а затем о получении профессии "водитель".

После вступления в силу в ноябре 2014 года новых правил проведения проверки знаний и умений кандидатов при минимальном снижении количества проведенных ГИБДД экзаменов количество выданных водительских удостоверений значительно сократилось. В 2015-м было проведено 7,8 миллиона экзаменов и выдано 1 миллион 850 тысяч водительских удостоверений. В 2019 году проведено 8,1 миллиона экзаменов. Но выдано уже 1,3 миллиона прав. При этом, если в 2015-м кандидаты в водители в среднем сдавали 4,2 экзамена, то в 2019-м - уже 6,2.

Те, кто сдал экзамены на право управления легковым авто, смогут получить права в 17 лет, если будут управлять автомобилем до 18 лет вместе с опытным сопровождающим

Привязка автошколы к подразделениям позволит усилить контроль за подготовкой водителей. А также позволит ввести еще и ответственность автошколы за качество подготовки. Если кандидат сдал все внутренние экзамены в автошколе на "отлично", получил свидетельство о профессии "водитель", то почему он не может сдать экзамен в ГИБДД? Значит, автошкола должна его доучить, а не отправлять неподготовленного кандидата сдавать экзамен на водительское удостоверение.

Также экспертами высказывается мнение о необходимости в дальнейшем разработки новой системы оценки кандидатов в водители, в частности изучаются практики разных стран.

Пока неизвестно, когда будет скорректирован закон о безопасности дорожного движения. Но основные изменения в прием экзаменов, не требующих поправок в закон, начнут действовать с 1 апреля следующего года.

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