Голикова: В России ведется разработка 47 вакцин от коронавируса

Российские ученые работают над 47 вакцинами от коронавируса, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"В настоящее время в стране ведется разработка вакцин на 14 платформах в общем количестве 47. Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат", - сказала она.

Вице-премьер также подчеркнула, что важным аспектом работы по предотвращению распространения инфекции является диагностика. По ее словам, на сегодня в стране проведено 7,3 млн тестов на коронавирус, по этому показателю Россия является мировым лидером.