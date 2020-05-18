В России провели более 7,1 миллиона тестов на коронавирус

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в России уже проведено более 7,1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. "Под меднаблюдением остается 264 тысячи человек",- говорится в сообщении, а только за последние сутки в России провели 230 тысяч тестов на выявление инфекции".

В отличие от добровольных тестов на наличие в крови антител, которые с прошлой недели берут в Москве, тестирование на наличие самого коронавируса обязательно, ибо оно проводится при подозрении на наличие инфекции - что представляет опасность для окружающих. В связи с этим министерство внутренних дел России дало разъяснения относительно административных штрафов для граждан за бездействие при коронавирусе. Оштрафовать могут тех, кто уклоняется от тестирования при подозрении на коронавирус, тех, кто не сообщил о возвращении из-за границы и своем фактическом месте пребывания, и тех, кто обратился за медпомощью на дому без посещения медорганизаций в случае появления признаков ухудшения состояния здоровья.

МВД сообщает, что такие нарушения регулируются по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия". За них предусмотрен штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.