Госдума рассмотрит поправки кабмина о поддержке граждан и бизнеса

Госдума на пленарном заседании 21 мая в первом и во втором чтениях обсудит ряд правительственных законопроектов о поддержке граждан и предприятий в период пандемии. Рассмотрение пройдет в приоритетном порядке, на третье чтение пакета законов планируется выйти уже 22 мая, заявил журналистам глава нижней палаты Вячеслав Володин по итогам заседания думского Совета.

Спикер напомнил, что поправки были внесены правительством во исполнение решения президента РФ Владимира Путина об оказании мер поддержки тем, кто пострадал от коронавирусной инфекции. "Все меры поддержки, озвученные президентом, депутаты считают эффективными. Они ни у кого не вызывают сомнения - их надо принимать", - сообщил Володин.

На первое чтение будет вынесен правительственный законопроект о поправках в Налоговый кодекс. После его принятия пострадавший в результате пандемии малый и средний бизнес будет освобожден от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале нынешнего года. Кроме того, эта норма касается включенных в реестр социально ориентированных НКО.

Еще одна мера касается индивидуальных предпринимателей (ИП), которые работают в сферах из списка пострадавших от пандемии. Для них предлагается установить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года в размере 20 318 рублей. Это затрагивает ИП, не являющиеся работодателями.

В проекте предлагаются и другие меры, которые, в частности, призваны облегчить ситуацию для тех бизнесменов, которые взяли кредиты.

Большое число поправок будет обсуждаться во втором чтении, отметил Вячеслав Володин. В том числе речь пойдет о нормах в сфере туризма и изменении договорных отношений между арендаторами и арендодателями. Спикер уточнил, что по этому поводу от правительства поступили новые поправки. "Мы считаем, что этот вопрос требует дополнительного рассмотрения", - сказал Володин.

По словам спикера, в подготовке данного законопроекта ко второму чтению задействованы 12 думских комитетов. Нижняя палата намерена все предложения обобщить и включить в специальное постановление, чтобы эти инициативы изучили в правительстве.

А перед заседанием законодатели пройдут тестирование на коронавирус, добавил Володин.