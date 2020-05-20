Как новая платформа Facebook поможет малому бизнесу

"Пока все то, что делали Facebook и принадлежащий ей Instagram для бизнеса, нельзя назвать чем-то, что ориентировано на помощь любому бизнесу - ни функционально, ни ресурсно, - говорит Евгения Лампадова, основатель коммуникационного агентства "ЛАМПА". - Напротив, это больше похоже на приоритет удержания на этих площадках физических лиц, а не юридических. В лентах этих социальных сетей в органической выдаче уже давно приоритетны не корпоративные истории, а личные".

Лампадова уверена, что теоретически Shops - это хорошая сейчас инициатива для бизнеса, российского в том числе. "Instagram сегодня для многих маленьких российских бизнесов уже и так и стартовая площадка, и зачастую единственный канал продаж, - добавляет она. - Только осуществляется это все кустарным способом - через договоренности в личных сообщениях".

Лампадова считает, что если Facebook на уровне реализации сделает удобный, понятный бизнес-продукт с внятной монетизацией и промотирующими возможностями, то он будет востребован у небольшого российского бизнеса, но если этого не произойдет, то платформа Shops в России провалится.

Дамир Фейзуллов, директор по digital & social media коммуникационного агентства PR Partner уточняет, что возможность использовать посты в Instagram в качестве канала для продаж появилась не сегодня, а еще в 2018 году. "И речь совсем не о контенте, который гипнотизирует на покупку. А скорее про функцию отметки товара на изображении (прямо как друзей!). Не нужно заходить в профиль и искать ссылку на сайт в описании, а после и сам товар. Функция пока доступна только с телефона".

Фейзуллов полагает, что платформа Shops избавит микро и малый бизнес от необходимости создавать сайт, потому что продавать теперь можно будет прямо на Facebook или в Instargam​. "Дорога от картинки в соцсети до покупки никогда не была такой короткой", - добавляет он.

Что касается популярности сервиса в России, то Фейзуллов считает, что у платформы Shops хорошие перспективы. "У многих предпринимателей в России уже есть свои страницы на Facebook, и, конечно, они захотят использовать новые возможности, для того, чтобы облегчить себе жизнь", - заключает он.