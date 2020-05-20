Постановление губернатора Камчатского края от 20 мая 2020 года № 75 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) пункт 1 части 2 дополнить подпунктом "и" следующего содержания:

"и) следования граждан мужского пола в возрасте 18-27 лет на территории Камчатского края в военный комиссариат или медицинское учреждение при наличии повестки или соответствующего направления;";

2) дополнить частью 32 следующего содержания:

"32. Руководителям организаций, осуществляющим деятельность в сфере торговли и оказания услуг населению, запретить обслуживание посетителей без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), в том числе расчеты за услуги и товары.";

3) пункт 14 части 4 признать утратившим силу с 16.05.2020;

4) в части 101:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) обеспечить обязательную изоляцию работников, привлекаемых для работы в Тигильский, Олюторский, Карагинский, Алеутский, Пенжинский, Соболевский муниципальные районы в Камчатском крае, в пунктах временного размещения, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском муниципальном районе, до проведения лабораторных исследований на COVID-19 и в случае получения отрицательного результата организовать транспортирование работников к месту работы с соблюдением положений пункта 1 части 10 настоящего постановления;";

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) обеспечить обязательное проведение лабораторных исследований на COVID-19 в отношении всех привлекаемых работников до момента допуска их к работе ;";

5) часть 102 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

"3) обеспечить обязательную изоляцию работников, привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу из других субъектов Российской Федерации и иностранных государств для работы в Камчатский край, в пунктах временного размещения, расположенных в Камчатском крае, до проведения лабораторных исследований на COVID-19 и в случае получения отрицательного результата организовать транспортирование работников к месту работы с соблюдением положений пункта 1 части 10 настоящего постановления;

4) обеспечить обязательное проведение лабораторных исследований на COVID-19 в отношении всех привлекаемых работников не ранее чем за 2-ое суток до отправки на вахту.";

6) дополнить частью 103 следующего содержания:

"103. Руководителям рыбодобывающих организаций (судовладельцам):

1) обеспечить обязательную изоляцию членов экипажей с момента смены экипажа до даты получения отрицательного результата лабораторных исследований на COVID-19;

2) принять меры к минимизации контактов членов экипажей, находящихся на режиме изоляции, с населением Камчатского края;

3) обеспечить обязательное проведение лабораторных исследований на COVID-19 в отношении всех членов экипажей;

4) в случае получения положительного результата лабораторных исследований на COVID-19 членов экипажей обеспечить представление информации в Министерство рыбного хозяйства Камчатского края по форме и в сроки, определенные Министерством рыбного хозяйства Камчатского края.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, предусмотренных пунктом 3 части 1 настоящего постановления.

3. Положения пункта 3 части 1 настоящего постановления вступают в силу с 16.05.2020.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов







