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Рубрика: В мире

Канцлер Австрии предложил альтернативный план восстановления экономики еврозоны

Текст: Александр Саможнев
С альтернативным предложением франко-германскому плану по восстановлению экономики Евросоюза от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, выступил канцлер Австрии Себастьян Курц. Помогать наиболее пострадавшим странам нужно кредитами, а не дотациями, полагает политик.

"Мы хотим продемонстрировать солидарность со странами, которые особенно сильно пострадали от кризиса. Но мы считаем, что кредиты - это правильный путь, - заявил Курц газете Oberoesterreichische Nachrichten.

Фото: AP Photo/Peter Dejong
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По словам канцлера, в ближайшее время будут представлены встречные предложения плану реконструкции Берлина и Парижа. Вена придерживается мнения, что стимулировать европейскую экономику можно и без обременения долгами.

"Конечно, две страны, особенно такие крупные, вправе предлагать что-то, - особо отметил Курц. - Но это решение должны поддержать все страны-члены ЕС". Канцлер дал понять, что выступает не в одиночку. "Австрия координировала свою деятельность с Нидерландами, Данией и Швецией, группой экономически сильных стран, к которым, по нашему мнению, мы принадлежим", - пояснил Курц.

Фото: Gettyimages
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Напомним, план Меркель и Макрона предусматривает создание фонда реконструкции ЕС на сумму более 500 миллиардов евро, из которого страны, пострадавшие от кризиса, получат дотации из средств, привлеченных на внешнем рынке в виде долговых обязательств и включенных в долгосрочный бюджет Евросоюза.

Между тем страны юга Европы рассматривают план Макрона-Меркель как шаг в правильном направлении. Министр финансов Португалии Марио Сентено призвал коллег из ЕС поддержать его.

Аплодисменты Парижу и Берлину также исходили из Италии и Испании, у которых мало бюджетных возможностей для поддержки своей экономики в условиях кризиса, отмечает газета Die Presse. Глава итальянского правительства Джузеппе Конте заявил о "важном первом шаге в правильном направлении", а премьер-министр Испании Педро Санчес - о "позитивном сдвиге".

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