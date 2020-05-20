Указ главы Республики Карелия от 19 мая 2020 года № 45 "О введении ограничительных мероприятий на отдельных территориях Олонецкого муниципального района"

В связи с сохранением угрозы распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" постановляю:

1. Ввести дополнительные ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на отдельных территориях Олонецкого муниципального района: Ильинского сельского поселения, Видлицкого сельского поселения.

2. Установить, что въезд граждан и проезд автотранспортных средств на территории, указанные в пункте 1 настоящего Указа, и выезд с указанных территорий осуществляются через специально оборудованный контрольно-пропускной пункт (далее - пропускной пункт), расположенный на автодороге Олонец - Питкяранта - Леппясилта, км 23.

3. Въезд (выезд) граждан и проезд автотранспортных средств на территории, указанные в пункте 1 настоящего Указа (за исключением граждан, осуществляющих транзит через территории, указанные в пункте 1 настоящего Указа, на автотранспортном средстве, следующем по маршруту регулярных перевозок), осуществляются через пропускной пункт следующим образом:

1) для граждан, имеющих регистрацию по месту жительства (месту пребывания) в границах территорий, указанных в пункте 1 настоящего Указа, при предъявлении документа, удостоверяющего личность и содержащего информацию о регистрации по месту жительства (пребывания) на территориях, указанных в пункте 1 настоящего Указа;

2) для граждан, исполняющих обязательства, основанные на трудовых или иных договорах, в интересах физических или юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, - при предъявлении документа, удостоверяющего личность и содержащего информацию о регистрации по месту жительства (месту пребывания), а также документов, подтверждающих исполнение таких обязательств (договор, счет-фактура, транспортная накладная, путевой лист и т.п.).

4. Въезд (выезд) граждан, прибывающих на территории, указанные в пункте 1 настоящего Указа, специальным автотранспортом (автомобили скорой медицинской помощи, пожарные машины, полиция и т.п.), и проезд указанных автотранспортных средств осуществляются через пропускной пункт без остановок.

5. Для граждан, не указанных в пунктах 3, 4 настоящего Указа, въезд (выезд) запрещен.

6. Информация о гражданах (Ф.И.О. гражданина, место, откуда направляется, куда прибывает, контактные данные (номер телефона), цель приезда (выезда), въезжающих на территории, указанные в пункте 1 настоящего Указа (выезжающих с указанных территорий), вносится в журнал учета въезжающих (выезжающих).

7. При въезде на территории, указанные в пункте 1 настоящего Указа, на пропускном пункте граждане обязаны проходить обязательную бесконтактную термометрию. При наличии температуры тела 37 градусов и выше и (или) при наличии иных респираторных симптомов граждане по прибытии на территории, указанные в пункте 1 настоящего Указа, обязаны незамедлительно сообщить об этом по телефону в медицинскую организацию по месту жительства (пребывания) и обеспечить изоляцию (самоизоляцию) на дому в течение 14 дней.

8. Работодателям, направляющим граждан на территории, указанные в пункте 1 настоящего Указа (или с указанных территорий), в связи с исполнением служебных обязанностей, обеспечить наличие документов, подтверждающих основания для въезда работника на территории, указанные в пункте 1 настоящего Указа (выезда работника с указанных территорий), его информирование под подпись о необходимости соблюдения ограничений, установленных настоящим Указом и распоряжением Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р, а также обеспечить контроль за их соблюдением работником.

9. Органам местного самоуправления Ильинского сельского поселения, Видлицкого сельского поселения во взаимодействии с Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и по согласованию с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Карелия, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Карелия, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия обеспечить:

1) создание пропускного пункта и его круглосуточный режим функционирования;

2) установку соответствующих технических средств организации дорожного движения на пропускном пункте;

3) пропускной пункт - термометрами для проведения бесконтактной термометрии, работников, осуществляющих дежурство на них, - горячим питанием, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции;

4) условия для размещения сотрудников, осуществляющих дежурство на пропускном пункте.

10. Министерству здравоохранения Республики Карелия обеспечить круглосуточное дежурство фельдшерской бригады скорой медицинской помощи для незамедлительного прибытия в случае необходимости на пропускной пункт.

11. На территориях, указанных в пункте 1 настоящего Указа, до 25 мая 2020 года приостановить следующие виды деятельности:

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (код ОКВЭД 90) в части предоставления услуг по посещению физическими лицами;

деятельность в области демонстрации кинофильмов (код ОКВЭД 59.14);

деятельность музеев (код ОКВЭД 91.02) в части предоставления услуг по посещению физическими лицами;

деятельность зоопарков (код ОКВЭД 91.04.1) в части предоставления услуг по посещению физическими лицами;

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код ОКВЭД 93);

деятельность физкультурно-оздоровительная (код ОКВЭД 96.04);

деятельность санаторно-курортных организаций (код ОКВЭД 86.90.4);

деятельность по организации конференций и выставок (код ОКВЭД 82.3);

образование дополнительное детей и взрослых (код ОКВЭД 85.41), за исключением образования, осуществляемого в дистанционной форме;

предоставление услуг по дневному уходу за детьми (код ОКВЭД 88.91);

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (код ОКВЭД 96.02);

стоматологическая практика (код ОКВЭД 86.23);

торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах (код ОКВЭД 45.11.2);

торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая (код ОКВЭД 45.11.3);

торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах (код ОКВЭД 45.19.2);

торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая (код ОКВЭД 45.19.3);

торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (код ОКВЭД 45.32);

торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах (код ОКВЭД 45.40.2);

торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая (код ОКВЭД 45.40.3);

торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах (код ОКВЭД 47.19.1);

деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента (код ОКВЭД 47.19.2);

торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.5);

торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.6);

торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.7);

торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью (код ОКВЭД 47.82);

торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами (код ОКВЭД 47.89).

12. Гражданам, проживающим на территориях, указанных в пункте 1 настоящего Указа, в период до 25 мая 2020 года:

1) обеспечить изоляцию (самоизоляцию), по возможности не контактировать с иными лицами, находящимися на территориях, указанных в пункте 1 настоящего Указа;

2) не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также с целью донорства крови и (или) ее компонентов;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории населенных пунктов Республики Карелия, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом (в том числе оказание транспортных услуг и услуг доставки);

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом, к месту парковки (стоянки) личного автомобильного транспорта;

необходимости ухода за лицами пожилого возраста, а также лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

13. Работодателям, если их работники проживают на территориях, указанных в пункте 1 настоящего Указа, минимизировать нахождение работников на рабочем месте путем установления дистанционного режима работы, предоставления очередного отпуска и иными способами. Принять дополнительные меры для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

14. Органам местного самоуправления Ильинского сельского поселения, Видлицкого сельского поселения:

1) информировать население о введении дополнительных ограничений, установленных настоящим Указом;

2) привлекать добровольные народные дружины, общественные объединения казаков для осуществления контроля за соблюдением населением, находящимся на указанных территориях, режима изоляции (самоизоляции).

15. Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность на территории Ильинского сельского поселения, Видлицкого сельского поселения, принять участие в создании и функционировании пропускного пункта.

16. Органам местного самоуправления и уполномоченным органам обеспечить контроль за неукоснительным выполнением требований настоящего Указа.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







