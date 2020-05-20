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20.05.2020 11:30
Рубрика: Легковые авто

Kia начала выпуск кроссовера XCeed в России

Текст: Валерий Карташов
На заводе "Автотор" в Калининграде стартовало серийное производство кроссовера Kia XСeed. Новая модель окончательно заполнит семейство Ceed.
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Kia XСeed отличается купеообразным оригинальным кузовом, защитным пластиковым обвесом и увеличенным до 192 мм дорожным просветом.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Переднеприводный XСeed получит знакомый набор силовых агрегатов. Автомобиль оснастят бензиновыми турбомоторами объемом 1,4 и 1,6 литра серии T-GDI, мощностью 140 (242 Нм) и 200 л.с. (265 Нм) соответственно. Оба двигателя агрегатируются только с семиступенчатым преселективным "роботом".

Старт продаж новинки для российского рынка намечен на первый день лета текущего года. Комплектации и цены раскроют ближе к этой дате. Предположительно, модель будет стоить в диапазоне от 1,5 до 2 млн рублей.

Напомним, в семейство автомобилей Ceed также входят: хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW и ProCeed. К слову, кросс-хэтчбек имеет общие со стандартным хэтчбеком передние двери, при этом в задних стойках крыши отсутствуют дополнительные окошки.

Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia