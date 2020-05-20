Кипр объявил о готовности принимать туристов с 15 июня

Кипр готов вновь принимать туристов с 15 июня. Этому будет предшествовать принятие специальных протоколов с нормами об оказании туристических услуг в условиях пандемии. Министр туризма Саввас Пердиос сообщил, что, по предварительным расчетам, из-за коронавируса экономика страны потеряет 1,5 миллиарда евро.

Ранее власти островного государства заявляли, что индустрия туризма начнет восстанавливаться в июле. В первую очередь ждут путешественников из Германии, Швейцарии, Австрии, Греции, Израиля и, возможно, Нидерландов. А вот туристов из Великобритании и России ждут ближе к осени.

Постепенное ослабление введенных из SARS-CoV-2 ограничений началось на Кипре 4 мая. Аэропорты возобновят работу в июне. Тогда же заработают гостиницы, пишет РИА Новости.