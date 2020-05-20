Лукашенко поздравил белорусов с 500-летием Жировичского монастыря

Александр Лукашенко назвал Свято-Успенский Жировичский монастырь ведущим центром православного просвещения в поздравительном послании соотечественникам, которое он направил 20 мая по случаю 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия основания ставропигиального мужского монастыря, сообщается на официальном интернет-портале президента Республики Беларусь.

Нерукотворный образ пресвятой Богородицы на гранитном камне, подчеркнул глава государства, является одной из главных православных святынь Беларуси, почитаемых во всем христианском мире.

"Осознавая важное значение духовной составляющей в формировании традиций белорусского народа и сохранении его культурного наследия, государство оказывает всемерную поддержку в восстановлении Жировичской обители. Неустанные молитвенные труды ее насельников пробуждают в людях добро и любовь, надежду и милосердие, объединяют перед лицом любых испытаний", - говорится в поздравлении.

Белорусский руководитель выразил уверенность, что монастырь и далее будет оставаться ведущим центром православного просвещения, поддерживать национальные традиции толерантности и веротерпимости, содействовать упрочению этноконфессионального согласия и стабильности в обществе. "Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой веры, успехов во всех начинаниях во имя высоких идеалов христианства и процветания белорусского народа", - резюмировал Лукашенко.

Следует напомнить, что официальное празднование одной из наиболее почитаемых святынь Беларуси, которое совпадает в мае этого года с 500-летием Свято-Успенского мужского монастыря в Гродненской области, были перенесены на более поздний срок, о чем уже информировала Белорусская православная церковь. Кстати, среди мероприятий, о которых ранее сообщал "СОЮЗ", планировалось и заседание священного синода Русской православной церкви с участием церковных иерархов РПЦ из ближнего и дальнего зарубежья.

Новые даты проведения юбилейных торжеств пока окончательно не определены, информировали местные новостные порталы.