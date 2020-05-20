В мире
20.05.2020 10:26
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко поздравил белорусов с 500-летием Жировичского монастыря

Фото: president.gov.by Фото: president.gov.by
president.gov.by

Александр Лукашенко назвал Свято-Успенский Жировичский монастырь ведущим центром православного просвещения в поздравительном послании соотечественникам, которое он направил 20 мая по случаю 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия основания  ставропигиального мужского монастыря, сообщается на официальном интернет-портале президента Республики Беларусь.

Фото: EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH
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Нерукотворный образ пресвятой Богородицы на гранитном камне, подчеркнул глава государства, является одной из главных православных святынь Беларуси, почитаемых во всем христианском мире.

"Осознавая важное значение духовной составляющей в формировании традиций белорусского народа и сохранении его культурного наследия, государство оказывает всемерную поддержку в восстановлении Жировичской обители. Неустанные молитвенные труды ее насельников пробуждают в людях добро и любовь, надежду и милосердие, объединяют перед лицом любых испытаний", - говорится в поздравлении.

Белорусский руководитель выразил уверенность, что монастырь и далее будет оставаться ведущим центром православного просвещения, поддерживать национальные традиции толерантности и веротерпимости, содействовать упрочению этноконфессионального согласия и стабильности в обществе. "Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой веры, успехов во всех начинаниях во имя высоких идеалов христианства и процветания белорусского народа", - резюмировал Лукашенко.

Фото: iStock
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Следует напомнить, что официальное празднование одной из наиболее почитаемых святынь Беларуси, которое совпадает в мае этого года с 500-летием Свято-Успенского мужского монастыря в Гродненской области, были перенесены на более поздний срок, о чем уже информировала Белорусская православная церковь. Кстати, среди мероприятий, о которых ранее сообщал "СОЮЗ", планировалось и заседание священного синода Русской православной церкви с участием церковных иерархов РПЦ из ближнего и дальнего зарубежья.

Новые даты проведения юбилейных торжеств пока окончательно не определены, информировали местные новостные порталы.

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