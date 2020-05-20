Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС Михаила Гусмана медалью Франциска Скорины. Указ глава государства подписал 20 мая.

"Первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман награжден медалью Франциска Скорины. Этой государственной награды он удостоен за значительный личный вклад в укрепление отношений между Беларусью и Россией, расширение сотрудничества двух стран в информационной сфере", - сказано в сообщении.

Ранее президент РБ, в поздравительной телеграмме Гусману с юбилеем, отмечал, что благодаря всестороннему владению вопросами истории и международной политики, блестящему умению расположить к себе собеседников, Гусману удалось создать галерею знаковых эксклюзивных проектов, являющихся образцами высочайшего журналистского мастерства.

Справка

Медалью Франциска Скорины награждаются работники науки, образования и культуры за отличные достижения в профессиональной деятельности, значительный личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала, культурного наследия белорусского народа. Медалью могут награждаться и иностранные граждане.