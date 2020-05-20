В мире
20.05.2020 21:20

Михаил Гусман награжден медалью Франциска Скорины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС Михаила Гусмана медалью Франциска Скорины. Указ глава государства подписал 20 мая.

Фото: БЕЛТА
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"Первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман награжден медалью Франциска Скорины. Этой государственной награды он удостоен за значительный личный вклад в укрепление отношений между Беларусью и Россией, расширение сотрудничества двух стран в информационной сфере", - сказано в сообщении.

Ранее президент РБ, в поздравительной телеграмме Гусману с юбилеем, отмечал, что благодаря всестороннему владению вопросами истории и международной политики, блестящему умению расположить к себе собеседников, Гусману удалось создать галерею знаковых эксклюзивных проектов, являющихся образцами высочайшего журналистского мастерства.

Справка

Медалью Франциска Скорины награждаются работники науки, образования и культуры за отличные достижения в профессиональной деятельности, значительный личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала, культурного наследия белорусского народа. Медалью могут награждаться и иностранные граждане.

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