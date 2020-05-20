Мишустин: Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется

Россия смогла избежать взрывного развития коронавирусной инфекции, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

Данные вторника по заболеваемости позволили правительству осторожно заговорить о прохождении верхней точки по нагрузке на систему здравоохранения. За последние три дня, отметил глава кабинета министров на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением вируса, отмечается наименьший прирост новых заболевших, а сегодня он впервые ниже 3 процентов. "Это показывает, что ситуация постепенно стабилизируется, особенно в Москве, которая первой столкнулась с новой инфекцией", - сказал Мишустин.

По всей стране сделано более 7 миллионов тестов. Ежедневно такие исследования делаются для почти 200 тысяч человек. "Благодаря этому мы видим истинную картину заболевания, и можем сказать, что смогли избежать взрывного развития инфекции и самых негативных прогнозов, - заявил премьер. - Это результат проактивных мер, принимаемых нами на протяжении последних месяцев, и, конечно, самоотверженной работы медиков, всех тех, на кого легла основная нагрузка по борьбе с этим опасным вирусом".