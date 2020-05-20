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20.05.2020 15:02
Рубрика: Легковые авто

Нагретый на солнце автомобиль назвали камерой смерти для коронавируса

Текст: Константин Руссов
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Журнал Forbes, изучивший результаты исследований специалистов Университета Джорджии, США, сообщил, что автомобиль является камерой смерти для штаммов коронавируса, при этом он чрезвычайно эффективен и не требует финансовых затрат.

При нагревании поверхности или газообразной среды, в которой находится вирус, до 55 градусов, 99.99% инфекции погибает в течение 20 минут. Если температуру увеличить до 65 градусов, то вирус погибнет за 5 минут.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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При температуре окружающей среды 27 градусов по Цельсию салон автомобиля прогреется до 50 градусов примерно за час. Взаимосвязь прямая: выше температура за бортом - выше температура в салоне. Отметим, что температура в салоне автомобиля повышается и из-за времени, в течение которого машина находится на солнце.

Не редки случаи, когда мы оставляем защитную маску или перчатки в салоне автомобиля, если это случилось в солнечный день, то, согласно исследованиям Университета Джорджии, можно сильно не переживать: вирус будет уничтожен высокой температурой. Желательнее забывать защитные аксессуары на приборной панели, переднем сиденье или на полке багажника.

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