Нагретый на солнце автомобиль назвали камерой смерти для коронавируса

Журнал Forbes, изучивший результаты исследований специалистов Университета Джорджии, США, сообщил, что автомобиль является камерой смерти для штаммов коронавируса, при этом он чрезвычайно эффективен и не требует финансовых затрат.

При нагревании поверхности или газообразной среды, в которой находится вирус, до 55 градусов, 99.99% инфекции погибает в течение 20 минут. Если температуру увеличить до 65 градусов, то вирус погибнет за 5 минут.

При температуре окружающей среды 27 градусов по Цельсию салон автомобиля прогреется до 50 градусов примерно за час. Взаимосвязь прямая: выше температура за бортом - выше температура в салоне. Отметим, что температура в салоне автомобиля повышается и из-за времени, в течение которого машина находится на солнце.

Не редки случаи, когда мы оставляем защитную маску или перчатки в салоне автомобиля, если это случилось в солнечный день, то, согласно исследованиям Университета Джорджии, можно сильно не переживать: вирус будет уничтожен высокой температурой. Желательнее забывать защитные аксессуары на приборной панели, переднем сиденье или на полке багажника.