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20.05.2020 13:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Патрушев потребовал привести в готовность места размещения граждан в случае ЧС

Текст: Иван Егоров
В Приволжском округе растет количество инфицированных COVID-19. Об этом во время он-лайн совещания по вопросам обеспечения безопасности в ПФО заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

"Особо обращаю внимание на согласованную работу по противодействию распространению коронавирусной инфекции и ликвидации последствий пандемии", - обратился Патрушев по видеоконференцсвязи ко всем руководителям приволжских регионов.

При этом, по его словам, принципиально важно выполнить меры по выводу экономики регионов из режима ограничений без риска для безопасности жизни и здоровья граждан и своевременно реагировать на острые экономические и социальные проблемы.

В первую очередь, как отметил секретарь Совбеза, необходимо оказывать поддержку малому и среднему предпринимательству, решать вопросы занятости населения. Также, по его словам, важно не допустить снижение уровня доходов и обеспечить в регионах общественно-политическую стабильность. Патрушев подчеркнул, что все руководители должны взять под личный контроль выполнение решений президента России по мерам поддержки бизнеса, а также по своевременности и полноте выплат населению пособий, компенсаций и доплат медицинским работникам.

"Особо подчеркну - реализуемые на уровне регионов меры должны быть четко увязаны с мерами, принимаемыми на федеральном уровне", - заявил секретарь СБ РФ. Он также напомнил, что координация этой работы, как это определено главой государства, является одной из приоритетных задач полномочного представителя президента.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Кроме того, Патрушев обратил внимание всех руководителей Приволжья на оперативное решение проблемных вопросов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций. В частности, на то, что в округе неэффективно работает комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС. По данным секретаря Совбеза, серьезная проблема - это неудовлетворительное состояние гидротехнических сооружений, износ которых в ПФО составляет от 60 до 90 процентов. Среди других проблем - недостаточная штатная укомплектованность пожарно-химических станций, которая в среднем по округу составляет не более 60 процентов, а также низкий уровень использования системы распределенного видеомониторинга раннего обнаружения лесных пожаров "Лесной дозор".

Кроме того, по словам Николая Патрушева, важно также привести в постоянную готовность помещения для временного размещения граждан в случае введения режима ЧС, обеспечить необходимые запасы продовольствия и медикаментов.

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