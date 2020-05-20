Патрушев потребовал привести в готовность места размещения граждан в случае ЧС

В Приволжском округе растет количество инфицированных COVID-19. Об этом во время он-лайн совещания по вопросам обеспечения безопасности в ПФО заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Особо обращаю внимание на согласованную работу по противодействию распространению коронавирусной инфекции и ликвидации последствий пандемии", - обратился Патрушев по видеоконференцсвязи ко всем руководителям приволжских регионов.

При этом, по его словам, принципиально важно выполнить меры по выводу экономики регионов из режима ограничений без риска для безопасности жизни и здоровья граждан и своевременно реагировать на острые экономические и социальные проблемы.

В первую очередь, как отметил секретарь Совбеза, необходимо оказывать поддержку малому и среднему предпринимательству, решать вопросы занятости населения. Также, по его словам, важно не допустить снижение уровня доходов и обеспечить в регионах общественно-политическую стабильность. Патрушев подчеркнул, что все руководители должны взять под личный контроль выполнение решений президента России по мерам поддержки бизнеса, а также по своевременности и полноте выплат населению пособий, компенсаций и доплат медицинским работникам.

"Особо подчеркну - реализуемые на уровне регионов меры должны быть четко увязаны с мерами, принимаемыми на федеральном уровне", - заявил секретарь СБ РФ. Он также напомнил, что координация этой работы, как это определено главой государства, является одной из приоритетных задач полномочного представителя президента.

Кроме того, Патрушев обратил внимание всех руководителей Приволжья на оперативное решение проблемных вопросов в области предупреждения чрезвычайных ситуаций. В частности, на то, что в округе неэффективно работает комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС. По данным секретаря Совбеза, серьезная проблема - это неудовлетворительное состояние гидротехнических сооружений, износ которых в ПФО составляет от 60 до 90 процентов. Среди других проблем - недостаточная штатная укомплектованность пожарно-химических станций, которая в среднем по округу составляет не более 60 процентов, а также низкий уровень использования системы распределенного видеомониторинга раннего обнаружения лесных пожаров "Лесной дозор".

Кроме того, по словам Николая Патрушева, важно также привести в постоянную готовность помещения для временного размещения граждан в случае введения режима ЧС, обеспечить необходимые запасы продовольствия и медикаментов.