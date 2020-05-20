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20 мая 2020 г.

Указ губернатора Пермского края от 20 мая 2020 года № 67 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 31 марта 2020 г. № 26, от 04 апреля 2020 г. № 30, от 06 апреля 2020 г. № 31, от 13 апреля 2020 г. № 33, от 17 апреля 2020 г. № 40, от 24 апреля 2020 г. № 50, от 27 апреля 2020 г. № 51, от 30 апреля 2020 г. № 56, от 06 мая 2020 г. № 59, от 08 мая 2020 г. № 60, от 18 мая 2020 г. № 62) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова "до 25 мая 2020 г." заменить словами "до 08 июня 2020 г.";

1.2. в пункте 1.5 слова "до 25 мая 2020 г." заменить словами "до 08 июня 2020 г.";

1.3. в пункте 1(1) слова "до 25 мая 2020 г." заменить словами "до 08 июня 2020 г.";

1.4. в пункте 3 слова "до 25 мая 2020 г." заменить словами "до 08 июня 2020 г.";

1.5. в пункте 10.3 слова "до 25 мая 2020 года" заменить словами "до 08 июня 2020 года";

1.6. пункт 10.8 изложить в следующей редакции:

"10.8. при оказании услуг и реализации товаров физическим лицам организовать (обеспечить) использование указанными лицами средств индивидуальной защиты и социальное дистанцирование при нахождении в торговом зале, ином месте оказания услуг.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин



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